"رغم السباب بالأمهات والآباء".. بيراميدز يعلن معاقبة لاعبيه المخطئين في مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي بيراميدز معاقبة لاعبيه المخطئين والذي بدر منهم تصرفات سيئة وغير رياضية في مباراة الأهلي.

وقال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عبر المركز الإعلامي للنادي، إن بيراميدز يحترم جميع الأندية وإداراتها وجماهيرها ولا يقبل الإساءة لأي عنصر من عناصر المنظومة، وأنه رغم الضغوط التي يتعرض لها اللاعبون والسباب بالأمهات والآباء إلا أن ذلك لا يبرر أي خروج عن النص من جانب أي من أفراد منظومة بيراميدز.

وأضاف المدير الرياضي أن نادي بيراميدز تحكمه مبادئ وقوانين وأخلاقيات ولوائح داخلية تطبق بكل صرامة على جميع أفراد منظومة بيراميدز، وهو ما تم اليوم تجاه أي لاعب مخطئ في حق نفسه أو ناديه وكذلك الغير خلال مباراة الأمس.

وأتم أن نادي بيراميدز تحكمه مبادئ وقوانين ولوائح داخلية تطبق بكل صرامة على جميع أفراد المنظومة، واللائحة تسري على الجميع دون استثناء بأي حال من الأحوال، ولا يعني النادي سواء الواقعة مثبتة في تقرير الحكم أو المراقب، من عدمه ويطبق اللائحة بشكل صارم.

الجدير بالذكر أن مباراة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت أمس الإثنين، شهدت مناوشات خارج الملعب من قبل لاعبي بيراميدز والذي أوضحته كاميرات الفيديو، والمقاطع التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

"مذكرة للجان المعنية".. بيان عاجل من الأهلي بشأن تجاوزات مباراة بيراميدز

4 قرارات عاجلة.. تفاصيل اجتماع لجنة الحكام مع المخرجين والمصورين

الخطيب يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي