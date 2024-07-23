نصير مزراوي مطلوب في الدوري الإنجليزي.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير ألمانية، اليوم الثلاثاء، عن اهتمام أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز بضم المغربي نصير مزراوي، ظهير بايرن ميونخ.

وأشارت شبكة "سكاي ألمانيا" منذ أيام إلى عزم إدارة العملاق البافاري السماح لمزراوي بالرحيل هذا الصيف، في الوقت الذي يمتد عقده مع الفريق حتى عام 2026.

وبحسب "سكاي" يهتم مانشستر يونايتد ووست هام بالحصول على خدمات الدولي المغربي البالغ من العمر 26 عامًا، وقد أجريت محادثات مع اللاعب بالفعل من قبل الثنائي الإنجليزي.

ويرغب بايرن في الحصول على 30 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب، ولكنه لم يتلق بعد عرضًا بذلك الرقم، والآن يحاول العملاق البافاري في الحصول على ما بين 20 إلى 25 مليون يورو.

وأضافت الشبكة أن مانشستر يونايتد يرغب في ضم مزراوي، ولكن بعد بيع ظهيره أرون وان بيساكا أولًا، كما يتواجد المغربي على رأس أولويات وست هام ولكن حال فشل الفريق اللندني في ضمه فسيتجه نحو وان بيساكا.