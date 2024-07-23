إحالة مصور مباراة الأهلي وبيراميدز للتحقيق لـ "رقصه" مع الجمهور

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي إسلام صادق أنه تقرر إحالة مصور التليفزيون لمباراة الاهلي ضد بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز للتحقيق.

يأتي ذلك بعد أن ظهر المصور وهو يرقص على هتافات جماهير الاهلي المسيئة ضد الزمالك، وفقًا لما أكده إسلام صادق.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قد حقق الفوز أمام نظيره بيراميدز في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، بهدف دون رد أمس الإثنين.

ورفع الاهلي رصيده إلى 66 نقطة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ليقلص الفارق مع المتصدر بيراميدز إلى نقطتين فقط، بعد أن خاض 26 مباراة.

بينما يتواجد بيراميدز في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة بعدما خاض 29 مباراة.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة الموافق 26 يوليو