"البطاقة حمراء".. معلق مباراة الأهلي وبيراميدز يرد على انتقادات وصفه لـ"طرد الشيبي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

رد محمود أبو الركب معلق قنوات أون تايم سبورتس، على الانتقادات التي تعرض لها بعد التعليق على مباراة الأهلي وبيراميدز.

وأوضح أبو الركب حقيقة الإيحاءات الأخرى بالنسبة إلى تعليقه على لقطة طرد محمد الشيبي لاعب بيراميدز، بعدما تدخل على حسين الشحات لاعب الأهلي.

وكتب أبو الركب عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس" ردا على إحدى المتابعات: "أهلا وسهلا، انا مسؤول عما أقول وحضرتك مسؤولة عما تفهمي، وصفي واضح أن البطاقة حمراء اللون، حضرتك فهمتيها بمعنى آخر هذا شيء يرجعلك".

وأضاف: "في المطلق إرضاء الكل غاية لا تدرك، لكن بتتناولي الموضوع لأنك زملكاوية وأكيد غير مبسوطة بفوز الأهلي، أنا متفهم هذا وسأحتوي كلامك"، موضحا أنه وصف طرد لاعب الأهلي خالد عبدالفتاح بنفس اللفظ والكلمة التي يقصد بها لون البطاقة.

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