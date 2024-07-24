جوارديولا عن رحيل إيدرسون للدوري السعودي: لدينا حراس مذهلين

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب البرازيلي إيدرسون مواريس حارس مرمى فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، من الانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة اتحاد جدة الذي يرغب بشدة في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي أجرى اتصالات مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل حسم صفقة التعاقد مع حارس المرمى البرازيلي إيدرسون خلال الأسابيع المقبلة.

ويلعب إيدرسون مع مانشستر سيتي منذ 7 سنوات بعد انتقاله من بنفيكا البرتغالي وما زال لديه عقد مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى 30 يونيو 2026، ومن المتوقع أن قيمة الحارس البالغ من العمر 30 عاماً تقدر بنحو 50 مليون جنيه إسترليني.

تصريحات جوارديولا عن رحيل إيدرسون

وعلق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على أنباء رحيل إيدرسون إلى الدوري السعودي في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "بالطبع أود بقاءه، لكن الأمر يعتمد على الأندية الأخرى، لا أعرف ماذا سيحدث، عليه أن يحسم موقفه في الوقت الحالي، رغم أنه لا توجد أي اتصالات بيننا وبين أي نادٍ آخر في الأيام الأخيرة، سنرى ماذا سيحدث حتى نهاية سوق الانتقالات".

وتابع: "لقد ظهر إيدرسون بمستوى رائع للغاية في السبع سنوات الماضية، لدينا 3 حراس مذهلين منهم حارسين يلعبان بانتظام، وهو مركز مهم لنا لتحقيق ما نسعى إليه من ألقاب".

واختتم بيب جوارديولا: "سنرى ماذا سيحدث حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية، ليس فقط من أجل إيدرسون وإنما لعدد كبير من اللاعبين في مانشستر سيتي".

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