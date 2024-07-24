رئيس ريال سوسيداد ينفي الدخول في مفاوضات مع ليفربول حول كوبو

ياسر رشاد - القاهرة - نفى جواكين ابريباي رئيس نادي ريال سوسيداد الاسباني وجود اي مفاوضات مع نادي ليفربول الانجليزي حول انتقال النجم الياباني تاكيفوسا كوبو لصفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وكان صحف اسبانية قد اكدت رغبة ليفربول في الحصول على خدمات الجناح الايمن الياباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ليكون البديل الكفء لنجم مصر ونادي ليفربول محمد صلاح مشيرة الى وجود شرط جزائي في تعاقد تاكيفوسا كوبو يسمح له بالانتقال بعيدا عن ريال سوسيداد حال دفع 60 مليون يورو .

وقال جواكين ابريباي رئيس نادي ريال سوسيداد في تصريحات ابرزتها صحيفة الديلي ميل الانجليزية : لم يصلنا اي شىء بخصوص كوبو خلال الايام الماضية .لا يوجد موضوع من الاساس لمناقشته ولم يتواصل معنا اي نادي في مفاوضات لانتقال كوبو . نحن في السوق واي شىء قابل للحدوث لكننا سعداء بتواجد كوبو داخل ريال سوسيداد ونتمنى ان يستمر معنا الى الابد . نحن نحبه كثيرا وهو ابلغني انه سعيد في ريال سوسيداد ولا يرغب في مغادرة النادي .

يذكر ان ريال سوسيداد يقترب في الوقت الحالي من خسارة اثنين من اهم نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية وهما روبن لو نورماندو ميكيل ميرينو اللذين يريدا الانتقال الى اتلتيكو مدريد وبرشلونة على الترتيب ولذلك فأن النادي الاسباني يرغب في الاحتفاظ بالياباني كوبو حتى لا يتعرض لمشاكل فنية كثيرة مع بداية الموسم المقبل .