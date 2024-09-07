وفاة أسطورة ليفربول رون ييتس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي ليفربول عن وفاة قائده السابق، رون ييتس، الذي ساهم بشكل بارز في إعادة بناء الفريق خلال فترة الستينيات تحت قيادة المدرب الأسطوري بيل شانكلي.

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ونشر النادي في بيان رسمي عبر منصة "إكس" أن ييتس، الذي كان يعاني من مرض الزهايمر، توفي مساء الجمعة.

وأعرب النادي عن تعازيه قائلًا: "نحن في حالة حداد على رحيل قائدنا الأسطوري. أفكار الجميع في نادي ليفربول لكرة القدم مع عائلة وأصدقاء رون".

انضم ييتس إلى ليفربول قادمًا من نادي دندي يونايتد في عام 1961 مقابل 20,000 جنيه إسترليني،ليصبح قائدًا للفريق من قبل بيل شانكلي.

وقد وصفه شانكلي بأنه "العملاق"، حيث لعب دورًا محوريًا في تحقيق نجاحات النادي، بما في ذلك الفوز بلقب الدرجة الثانية في عام 1962، ولقبين في الدوري الإنجليزي، وأول كأس اتحاد إنجليزي في تاريخ النادي عام 1965، إلى جانب الفوز بثلاثة ألقاب درع خيرية.

كما مثل ييتس المنتخب الاسكتلندي في مباراتين دوليتين.

خاض ييتس 454 مباراة بقميص ليفربول، منها أكثر من 400 مباراة كقائد، وهو رقم لم يتجاوزه سوى القائد السابق ستيفن جيرارد.

بعد مغادرته النادي في عام 1971 وانتقاله إلى نادي ترانمير، عاد ييتس إلى ليفربول في عام 1986 ليشغل منصب رئيس الكشافة، واستمر في هذا الدور حتى عام 2006. وفي عام 2009، تم تكريمه بلقب "سكوزر فخري" من قبل عمدة ليفربول تقديرًا لإسهاماته.