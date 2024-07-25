سيد معوض: مباراة الأهلي وبيراميدز لم تكن جيدة فنيًا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن مباراة الأهلي وبيراميدز لم تكن جيدة فنيًا رغم وجود بعض اللقطات الجيدة منها كرة الهدف الذي سجله وسام أبوعلي، مبديًا استغرابه الشديد من عدم وجود اهتمام بالمنتخب الأوليمبي الذي يستعد للمشاركة في اولمبياد باريس.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لا يوجد اهتمام من جانب اتحاد الكرة حاليًا بمنتخب مصر الأوليمبي، ولكن حال الفوز سيقومون بعمل مداخلات في كل البرامج، ولو قمنا بتحليل طريق المنتخب كان من الممكن وقتها إيقاف الدوري أسبوعين، وضم أفضل 3 لاعبين في مصر لتدعيم الفريق في باريس".

وأضاف: "كان لابد مراعاة اختيارات اللاعبين في قائمة المنتخب الأوليمبي وان يكون هناك لاعب خط وسط بديل، وزعزع والساعي من أبرز اللاعبين في الدوري، وميكالي لم يكن مقتنعا بأي مهاجم في الدوري المصري، واستبعد حسام أشرف هداف البطولة، ورغم ذلك لدينا حالة تفاؤل بقدرة الفريق على العبور للأدوار المتقدمة".

وتابع: "الأهلي اتخذ الطرق السليمة في تقديم الشكاوى ضد لاعبي بيراميدز، وللأمانة مروان حمدي لاعب مؤدب، وقد يكون الأجواء المحيطة وراء انفعاله، والتلفظ بهذا الشكل نتيجة للشحن الزائد داخل منظومة بيراميدز، ومن الجيد تقديم اعتذار رسمي، ومحاولات معادة الجماهير التي جاءت بنتائج عكسية نتيجة لقرارات بيراميدز، وظهرت روح اللاعبين في الأهلي بشكل مختلف تمامًا".

وواصل: "لو كان حكم لقاء الأهلي وبيراميدز (مصري) المباراة لن تكتمل، ولا أعرف ماذا يعني تصريح بيريرا بأنه لا يعرف شيئا عن الحكام الاجانب، اندهشت كثيرا من خبر اجتماع الحكام مع المصورين، المفترض أن هذا الامر كان قبل بداية الموسم، لكن الاجتماع في الوقت الحالي شئ يدعو للضحك".

وزاد: "بيراميدز كانت لديه فرصة سهلة قبل عامين للفوز بالدوري، لكنه فرط في اللقب لصالح الزمالك، مع ابتعاد الأهلي وقتها تماما، وهم مستمرين على نفس النهج، والإدارة لا تُدرك الأهداف المطلوبة".

وأضاف: "مدرب بيراميدز قام بالعديد من الأمور الغريبة في التشكيل خلال المباراتين، ومنها كريم حافظ الذي بدأ كظهير أيمن في المباراة الأولى، وأحمد توفيق ظهير أيسر في المواجهة الثانية، وفي المباراتين كان حسين الشحات الأفضل وقدم أفضل مستوى خلال الموسم الحالي، بينما وليد الكرتي يلعب عشر دقائق ويختفي باقي اللقاء، وكذلك بلاتي توريه وفاخري لاكاي، وهدف الأهلي جاء من أخطاء عديدة للمدافعين والحارس الشناوي.. وكان يجب الإبقاء على مصطفى فتحي لأنه قادر على صناعة الفارق في أي وقت".

وأكد: "مدرب بيراميدز كان يفتعل المشكلات مع اللاعبين في الملعب، وكان واضحا في أكثر من موقف، على العكس الاهلي كان متفوق فنيا وبدنيا ونفسيا، وكل اللاعبين تفوقوا بشكل واضح".