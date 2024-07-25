على رأسهم صلاح.. 10 نجوم من البريميرليج على رادار الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن قائمة بأبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز الذين يرغب الدوري السعودي في التعاقد معهم خلال الفترة القادمة.

وحسب صحيفة “ذا جارديان” الإنجليزية فإن القائمة شهدت تواجد نجم ليفربول محمد صلاح، والبلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

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وجاءت قائمة لاعبي الدوري الإنجليزي الذين يرغب الدوري السعودي في ضمهم كالتالي.. :

1- محمد صلاح لاعب ليفربول.

2- كيفن دى بروين لاعب مانشستر سيتي.

3- إيدرسون لاعب مانشستر سيتي.

4- أليسون لاعب ليفربول.

5- جابرييل خيسوس لاعب أرسنال.

6- ريتشارليسون لاعب توتنهام.

7- كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد.

8- كيبا أريزابالاجا لاعب تشيلسي.

9- لوكاس باكيتا لاعب وست هام.

10- كالوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد.

وأصبح الدوري السعودي مقصدًا لاستقطاب العديد من النجوم العالمية الفترة الأخيرة، حيث يضم بين صفوفه البرتغالي كريستيانو رونالدو، والجائري رياض محرز، والفرنسي كريم بنزيمة، والهولندي فينالدوم، والفرنسي نجولو كانتي، والصربي ميتروفيتش، والبرازيلي نيما ردا سيلفا، وغيرهم من النجوم الآخرين.