شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز.. شلبي ونيمار ومنسى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع بيراميدز باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز مكوناً من:

في حراسة المرمى: محمود الشناوي

في خط الدفاع:عمر جابر، الزناري، أحمد مجدي، أحمد فتوح.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

في خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيد عبد الله نيمار، وناصر منسي.

من جهته طالب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفنى لبيراميدز، لاعبيه باستعادة عروضهم القوية وتحقيق الفوز على الزمالك من أجل الاقتراب من حلم التتويج بالدوري للمرة الاولى فى تاريخهم، ويفقد بيراميدز جهود نجمه محمد الشيبى بعد تعرضه للطرد في مباراة الاهلى الأخيرة.

ويضع كرونسلاف يورتشيتش أمالا عريضة على لاعبيه المتألقينمصطفى فتحى ومهند لاشين وفخري لاكاري ووليد الكرتى وبلاتى توريه وأحمد الشناوى لتحقيق الفوز على الزمالك الليلة.