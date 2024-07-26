تطور مفاجيء في مفاوضات الاتحاد السعودي مع إيدرسون

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن تطور مفاجئ في مفاوضات نادي اتحاد جدة السعودي مع الحارس البرازيلي إيدرسون، نجم مانشستر ستيي.

وقال فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في انتقالات الاعبين، عبر منصة “إكس”: “المفاوضات بين الاتحاد ومانشستر سيتي بشأن إيدرسون لا تتقدم حاليًا، فالأمر لا يزال معقدًا”.

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وأضاف: “لقد كان مانشستر سيتي واضحًا؛ مبلع 50/60 مليونًا أو لا توجد طريقة للحصول على الضوء الأخضر”.

وتابع: “ويدرس الاتحاد أيضًا خيارات أخرى من الدوري الأسباني وليس فقط”.

ويتواجد إيدرسون في مانشستر سيتي، منذ عام 2017 وشارك في 332 مباراة مع النادي، وفاز بـ6 ألقاب في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، كما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين و4 ألقاب كأس رابطة المحترفين.

وانتقل إيدرسون إلى مانشستر سيتي في موسم 2017-2018 قادما من بنفيكا مقابل 40 مليون يورو.