شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشيبي يؤازر بيراميدز أمام الزمالك بالدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص المغربى محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز على مؤازرة فريقه أثناء لقاء الزمالك المقام حاليا باستاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولات الـ18 للدورى.

وتشير النتيجة لتفوق الزمالك بهدف مصطفى شلبى بعد نهاية الشوط الأول.

ويغيب محمد الشيبي عن تشكيلة بيراميدز الليلة بسبب الإيقاف بعدما حصل على كارت أحمر فى لقاء فريقه الأخير أمام الأهلى بسبب الخشونة المتعمدة على حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر

جاء تشكيل الزمالك على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – سيد عبد الله "نيمار".

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي ومحمد أشرف "روقا" ومحمد السيد وجمال موتيابا وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد عاطف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري.

بينما جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالى : -

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - عبد الرحمن جودة - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - مروان حمدي - دودو الجباس



الشيبي



الشيبي يدعم بيراميدز



محمد الشيبي