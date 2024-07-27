شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على بيراميدز بهدف شلبى فى الشوط الأول .. صور والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الزمالك على بيراميدز بهدف مقابل للاشئ فى الشوط الأول أحرز مصطفى شلبى فى الدقيقة 36 من عمر اللقاء المقام باستاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الـ18 لمسابقة دورى نايل .

شهدت الدقائق الأولى سيطرة تامة من لاعبى الزمالك بغية أحراز هدف السبق ، إلا أنه سرعان ما قام لاعبو بيراميدز بتنظيم صفوفهم وأحرزوا هدفا وتم إلغائه بداعى التسلل

هدأت المباراة بعض الشيء في الربع ساعة الثانية من اللقاء، وإن مالت قليلا للاعبى بيراميدز الذين امتلكوا منطقة الوسط بفضل تحركات الثلاثى مصطفى فتحى ومحمود زلاكه ومهند لاشين ومن خلفهم المغربى وليد الكرتى ، في المقابل لم تسنح أي فرص حقيقية للزمالك على مرمى المنافس وحاول لاعبوه امتصاص حماس لاعبى بيراميدز .

نشط لاعبو الزمالك قليلا بفضل تحركات عبد الله السعيد ومصطفى شلبى وأحمد فتوح ، ومن أول هجمة منظمة في الدقيقة 36 يقود مصطفى شلبى بهجمة عنترية ومن هات وخد بينه وبين عبد الله السعيد من الناحية اليسرى ينفرد شلبى بأحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز ويضعها قوية في المرمى معلنا عن الهدف الأول للفريق الأبيض .

يحاول بعدها لاعبو بيراميدز تنظيم الصفوف وإحراز هدف التعادل دون جدوى بسبب تحركات مدافعى الزمالك الذين نجحوا في الزود عن مرماهم ، كما قام عبد الله السعيد وناصر ماهر بمواصلة انطلاقاتهم في الناحية الهجومية وصنعوا فرصتين خطيرتين أمام مرمى أحمد الشناوى حارس بيراميدز ، يطلق بعدها محمد عادل حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتفوق الزمالك على بيراميدز بهدف مقابل للاشئ

جاء تشكيل الزمالك على النحو التالى :-

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – سيد عبد الله "نيمار".

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من : عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي ومحمد أشرف "روقا" ومحمد السيد وجمال موتيابا وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد عاطف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري.

بينما جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالى : -

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - عبد الرحمن جودة - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - مروان حمدي - دودو الجباس



احتفال بهدف الزمالك فى شباك بيراميدز



أحمد فتحى خلال المباراة



أحمد فتحى وفتوح خلال المباارة



أحمد فتحى



الاحتفال بالهدف



التحامات قوية خلال المباراة



الجهاز الفنى لنادى الزمالك



جانب من اللقاء الشوط الأول



جانب من المباراة



جانب من لقاء الزمالك وبيراميدز



جمهور الزمالك



حكام المبارة خلال الصورة التذكارية



سجدة الشكر



فريق الزمالك



فريق بيراميدز



مباراة بيراميدز والزمالك



محمود السناوى حارس الزمالك



محمود الشناوى حارس الزمالك خلال اللقاء



محمود الشناوى