شكرا لقرائتكم خبر عن 60 الدقيقة.. الزمالك يتقدم على بيراميدز بهدف مصطفى شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال الزمالك متقدما على بيراميدز بهدف مقابل لا شيء بعد مرور 60 دقيقة من المباراة المقامة بينهما باستاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الـ18 للدورى.

بدأ الشوط الثانى بثلاث تغييرات لبيراميدز بنزول مروان حمدى بدلا من أحمد فتحى، ورمضان صبحى بدلاً من مصطفى فتحى، ودونجا بدلا من وليد الكرتى، وحاول لاعبو بيراميدز الضغط بكل قوة من أجل إحراز هدف التعادل إلا أن يقظة الخط الخلفى للزمالك حالت دون إحراز هدف التعادل.

يسيطر لاعبو بيراميدز تماما على مجريات المباراة بفضل امتلاك منطقة وسط الملعب ، تسنح أول فرص لبيراميدز في الدقيقة 54 من عرضية يرتقى إليها مروان حمدى ويضعها برأسه فوق المرمى .

الشوط الأول

شهدت الدقائق الأولى سيطرة تامة من لاعبى الزمالك بغية أحراز هدف السبق ، إلا أنه سرعان ما قام لاعبو بيراميدز بتنظيم صفوفهم وأحرزوا هدفا وتم إلغائه بداعى التسلل

هدأت المباراة بعض الشيء في الربع ساعة الثانية من اللقاء، وإن مالت قليلا للاعبى بيراميدز الذين امتلكوا منطقة الوسط بفضل تحركات الثلاثى مصطفى فتحى ومحمود زلاكه ومهند لاشين ومن خلفهم المغربى وليد الكرتى ، في المقابل لم تسنح أي فرص حقيقية للزمالك على مرمى المنافس وحاول لاعبوه امتصاص حماس لاعبى بيراميدز .

نشط لاعبو الزمالك قليلا بفضل تحركات عبد الله السعيد ومصطفى شلبى وأحمد فتوح ، ومن أول هجمة منظمة في الدقيقة 36 يقود مصطفى شلبى بهجمة عنترية ومن هات وخد بينه وبين عبد الله السعيد من الناحية اليسرى ينفرد شلبى بأحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز ويضعها قوية في المرمى معلنا عن الهدف الأول للفريق الأبيض .

يحاول بعدها لاعبو بيراميدز تنظيم الصفوف وإحراز هدف التعادل دون جدوى بسبب تحركات مدافعى الزمالك الذين نجحوا في الزود عن مرماهم ، كما قام عبد الله السعيد وناصر ماهر بمواصلة انطلاقاتهم في الناحية الهجومية وصنعوا فرصتين خطيرتين أمام مرمى أحمد الشناوى حارس بيراميدز ، يطلق بعدها محمد عادل حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتفوق الزمالك على بيراميدز بهدف مقابل للاشئ

جاء تشكيل الزمالك على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – سيد عبد الله "نيمار".

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من : عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي ومحمد أشرف "روقا" ومحمد السيد وجمال موتيابا وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد عاطف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري.

بينما جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - عبد الرحمن جودة - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - مروان حمدي - دودو الجباس