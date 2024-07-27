وديًا.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام ريال بيتيس

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة آرني سلوت، عن التشكيل الأساسي لموقعة ريال بيتيس، في المباراة الودية استعدادًا للموسم الجديد.



ومن المقرر انطلاق مواجهة ليفربول أمام ريال بيتيس في تمام الثانية والنصف من صباح اليوم السبت.

تشكيل ليفربول أمام ريال بيتيس

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي، كواانساه، فان دن بيرج، تسيميكاس.

خط الوسط: واتارو إندو، سوبوسلاي، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، كارفاليو، هارفي إليوت.

البدلاء: بايتيتش، تشامبرز، فيبليبس، جوردون، دوك، بيك، نالو، مورتون، ياروس، كوماس، بلير، نيوني، ستيفنسون.

وكان ليفربول قد وجه الشكر للمدرب الألماني يورجن كلوب، بعد النجاحات التي حققها مع الريدز، ليقرر تتعين آرني سلوت بدلًا منه.