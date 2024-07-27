من هي ماري خوسية بيريس و تيدي رينيه اللذين اشعلا الشعلة الاوليمبية ؟

ياسر رشاد - القاهرة - في مشهد رائع اسدل الستار على حفل أفتتاح الالعاب الاوليمبية الصيفية الثالثة والثلاثون بأشعال شعلة الالعاب الاوليمبية بطريقة مبتكرة وجريئة من جانب المنظمين الفرنسين الذين اظهروا خلال حفل الافتتاح كل الابداع الفرنسي والثقافة الفرنسية في عاصمة النور باريس .

وجاء مشهد أشعال الشعلة الأوليمبية النهائي الذي أشترك فيه الثنائي الفرنسي ماري جوزية بيريس العداءة الفرنسية الشهيرة و تيدي رينيه لاعب الجودو الفرنسي التاريخي المعروف … فمن هي ماري جوزية بيريس و ومن هو تيدي رينيه .

ماري جوزية بيريس

ولدت ماري جوزية بيريس في 9 مايو 1968 وهي عداءة فرنسية تخصصت في سباقي 200 متر عدو و 400 متر عدو . في سن 16 سن أنتقلت من جزيرة جواديلوب حيث ولدت الى مدينة باريس العاصمة الفرنسية .

نجحت ماري جوزية بيريس في دخول تاريخ العاب القوى الفرنسية والعالمية بعدما نجحت في حصد ثلاث ميداليات ذهبية اوليمبية في العاب برشلونة 1992 و العاب اتالاتنا 1996 .

في العاب برشلونة 1992 وبعد فوزها ببطولة العالم عام 1991 نجحت ماري جوزية بيريس في الفوز بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر عدو بعد تفوقها الواضح العداءة اولها بريزينيا التي كانت تدافع عن لقبها لتحقق اولى ميداليتها الاوليمبية .

الانجاز الاكبر كان في العاب اتالانتا 1996 عندما نجحت ماري جوزية بيريس في حصد ميدالية ذهبية اوليمبية ثانية في تاريخها الرياضي بالفوز بالميدالية الذهبية للمرة الثانية على التوالي لسباق 400 متر حرة لتكون اول رياضية او رياضي يحقق الفوز بهذا السباق في دورتين أوليمبيتين متتاليتين ثم بعها كان الانجاز الاكبر عندما نجحت في الفوز بذهبية سباق 200 متر عدو لتفوز بالميدالية الذهبية الثالثة لها و تصبح ثاني رياضية او رياضي يحقق انجاز الجمع بين ذهبيتي 200 متر عدو و 400 متر عدو مع الامريكي ما يكل جونسون .

ماري جوزية بيريس

تيدي رينيه

من وجهة نظر الكثيرين يعد تيدي رينيه اهم لاعب جودو في تاريخ الالعاب الاوليمبية بعدما نجح في احراز خمسة ميداليات اوليمبية حيث نجح في الفوز بثلاث ميداليات ذهبية وميداليتين برونزيتين في في اربعة مشاركات في الالعاب الاوليمبية بدءا من العاب بكين 2008 و مرورا بألعاب لندن 2012 وألعاب ريو 2016 وانتهاءا بألعاب طوكيو 2020 .

ولد تيدي رينيه في 7 ابريل 1989 وفي بداية مشواره الرياضي عندما كان يبلغ 5 سنوات كان يلعب عدة العاب رياضية منها السباحة والجمباز و التسلق لكنه وجد نفسه في رياضة الجودو .

في سن 15 سنة تم اختيار تيدي رينيه ضمن المنتخب الفرنسي وبعدها بعامين بدأ المشاركات الخارجية بالفوز بالبطولة الاوربية ومن بعدها ببطولة العالم للشباب ووضع نفسه كخليفة لاسطورة الجودو الفرنسي ديفيد دولييه .

في عام 2007 اصبح تيدي رينيه اصغر لاعب في تاريخ الجودو يفوز ببطولة العالم وهو في سن 18 عاما ليتوجه الى العاب بكين ويحرز الميدالية البرونزية لوزن فوق 100 كجم ويبدأ مشوار التفوق الاوليمبي .

في العاب لندن 2012 احرز تيدي رينيه الميدالية الذهبية لوزن فوق 100 كيلو ونفس الانجاز الكبير كرره في العاب ريو دي جانيرو عام 2016 .

في العاب طوكيو 2020 نجح تيدي رينيه في الفوز بالميدالية البرونزية لوزن فوق 100 كيلو ثم قاد الفريق المختلط الفرنسي للفوز بالميدالية الذهبية