شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية تفصل وسام أبو على عن اعتلاء صدارة هدافى الدوري المصري بقميص الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

بات الفلسطينى وسام أبو على مهاجم النادى الاهلى على بعد خطوة من تصدر قائمة هدافى الدوري المصري هذا الموسم بعدما سجل هدفه الثانى عشر فى شباك المصري البورسعيدى.

وصل أبو علي للهدف رقم 12 له في الدوري وتساوى مع حسام أشرف لاعب بلدية المحلة في جدول ترتيب هدافي الدوري ، ويبتعد أبو علي بهدفين فقط على فيستون ماييلي المتصدر.

يستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء الاثنين على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

تعد مباراة الاهلى وسيراميكا مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة المصري لضمان تحقيق انتصار جديد على سيراميكا ضمن خطة التتويج باللقب.

هدافى الدوري المصري

1_ مايلى ، بيراميدز ، 14 هدف

2_ حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدف

3_ وسام أبو على ، الاهلى، 12 هدف

3- مابولولو، الاتحاد السكندري، 11 هدف

4_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 11 هدف

5_ صديق اوجولا ، سموحة ، 11 هدف

وتضم قائمة المهاجمين الاهلاوية الحاصدين على لقب هداف الدورى المصرى الممتاز كالتالى :

1 ) موسم 1959-1958 السيد الضظوي برصيد 15 هدف.

2 ) موسم 1978-1977 محمود الخطيب برصيد 11 هدف.

3 ) موسم 1981-1980 محمود الخطيب برصيد 11 هدف.

4 ) موسم 1991-1990 محمد رمضان برصيد 14 هدف.

5 ) موسم 1999-1998 حسام حسن برصيد 15 هدف.

6 ) موسم 2003-2002 أحمد بلال برصيد 19 هدف.

7 ) موسم 2005-2004 عماد متعب برصيد 15 هدف.

8 ) موسم 2006-2005 محمد أبو تريكة برصيد 18 هدف.

9 ) موسم 2007-2006 أمادو فلافيو برصيد 17 هدف.

10 ) موسم 2018-2017 وليد أزارو برصيد 18 هدف.

11 ) موسم 2021-2020 محمد شريف برصيد 21 هدف.