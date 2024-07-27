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ثنائية تفصل وسام أبو على عن اعتلاء صدارة هدافى الدوري المصري بقميص الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد الله

السبت، 27 يوليو 2024 01:00 م

بات الفلسطينى وسام أبو على مهاجم النادى الاهلى على بعد خطوة من تصدر قائمة هدافى الدوري المصري هذا الموسم بعدما سجل هدفه الثانى عشر فى شباك المصري البورسعيدى.

وصل أبو علي للهدف رقم 12 له في الدوري وتساوى مع حسام أشرف لاعب بلدية المحلة في جدول ترتيب هدافي الدوري ، ويبتعد أبو علي بهدفين فقط على فيستون ماييلي المتصدر.

يستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء الاثنين على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

تعد مباراة الاهلى وسيراميكا مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة المصري لضمان تحقيق انتصار جديد على سيراميكا ضمن خطة التتويج باللقب.

هدافى الدوري المصري

1_ مايلى ، بيراميدز ، 14 هدف

2_ حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدف

3_ وسام أبو على ، الاهلى، 12 هدف

3- مابولولو، الاتحاد السكندري، 11 هدف

4_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 11 هدف

5_ صديق اوجولا ، سموحة ، 11 هدف

وتضم قائمة المهاجمين الاهلاوية الحاصدين على لقب هداف الدورى المصرى الممتاز كالتالى :

1 ) موسم 1959-1958  السيد الضظوي برصيد 15 هدف.

2 ) موسم 1978-1977  محمود الخطيب برصيد 11 هدف.

3 ) موسم 1981-1980  محمود الخطيب برصيد 11 هدف.

4 ) موسم 1991-1990  محمد رمضان برصيد 14 هدف.

5 ) موسم 1999-1998  حسام حسن برصيد 15 هدف.

6 ) موسم 2003-2002  أحمد بلال برصيد 19 هدف.

7 ) موسم 2005-2004  عماد متعب برصيد 15 هدف.

8 ) موسم  2006-2005  محمد أبو تريكة برصيد 18 هدف.

9 ) موسم 2007-2006  أمادو فلافيو برصيد 17 هدف.

10 ) موسم 2018-2017  وليد أزارو برصيد 18 هدف.

11 ) موسم 2021-2020  محمد شريف برصيد 21 هدف.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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