الدون يضاعف شعبية النصر بوقت قياسي

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وبالرغم من الفريق الكروي الأول لم يحصد أي بطولة من بطولات الموسم الماضي باستثناء بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي أقيمت في أغسطس الماضي والتي كسبها أمام الهلال بمحافظة الطائف إلا أن مرد هذا الرقم الأصفر الجديد إلى قائده الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سلط الوهج على الكرة السعودية قبل النصر، وأصبح أيقونة تجارية وقوة ناعمه رابحه، حيث يحظى بمتابعة 633 مليون شخص.
ويمتلك أعلى عدد من المتابعين على انستقرام في عام 2024، وإلى جانب تواجده في وسائل التواصل الاجتماعي، فمازال رونالدو يحتفظ بشعبيته وتأثيره داخل وخارج الملعب، إلى جانب استمراره كهداف بعد إحرازه للقب الهداف في دوري روشن، وتوافر الذكاء الاجتماعي لديه، من خلال التواجد النشط مع جماهيره ومحبيه.
وهو الذي دفع بالنصر لأن يكون سابع الأندية عالميا، خلف أندية ريال مدريد، برشلونة، غلطة سراي، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد.
تفوق العالمي لا يقتصر على ذلك فحسب، حيث سجل النصر رقما جديدا بعدد التفاعلات مع أكثر من 12 ألف منشور عبر حساباته نحو 1.178 مليار تفاعل، جعله الأول عربيا ومحليا وسابعا عالميا، ومن ثم جاء الهلال بـ354 مليون تفاعل.
يشار إلى أن نادي النصر يمتلك أكثر من 15 منصة إعلامية، أسهمت في أن يتجاوز عدد متابعيه نحو 60 مليون متابع، عبر تلك المنصات.
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