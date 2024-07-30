8 مدربين مستمرون مع فرقهم في دوري روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع قرب انطلاق منافسات الموسم الجديد، فإن دوري روشن يشهد 8 أندية قررت الإبقاء على أجهزتها الفنية، وهي: (الهلال، النصر، الأهلي، الاتفاق، الشباب، القادسية، ضمك، الفتح)، علما بأن الثلاثي الأول سيشارك في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

في المقابل، يتقدم الاتحاد أندية دوري روشن التي قررت تجديد دماء أجهزتها الفنية بالتعاقد مع مدربين جدد، وهي: (الاتحاد، التعاون، الفيحاء، الخليج، الرائد، الوحدة، الرياض، الأخدود، العروبة، الخلود).

جورج جيسوس - الهلال

الهلال قرر استمرار مدربه البرتغالي جورج جيسوس، وهو وضع طبيعي للإنجازات الكبيرة التي حققها مع كتيبة الأزرق، إذ قادهم للتتويج بثلاثية دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس الدرعية للسوبر، مع كتابة رقم قياسي في موسوعة جينيس، كصاحب أكبر عدد من الانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، بـ34 مباراة.

لويس كاسترو - النصر

قررت الإدارة استمرار المدرب البرتغالي لويس كاسترو، رغم الجدل الجماهيري حول مسألة بقائه من عدمها، بعد الاكتفاء بوصافة الدوري وكأس الملك، والخروج من ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

فيما أشارت تقارير إلى أن القائد كريستيانو رونالدو، لعب دورا في بقاء كاسترو على رأس الجهاز الفني، في ظل استعداد الأصفر للمشاركة في النخبة الآسيوية.

ستيفن جيرارد - الاتفاق

يقول المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق إنه وافق على تمديد عقده مع النادي المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم حتى 2027، لبناء مشروع رياضي طويل الأمد.

وتولى جيرارد قائد ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق تدريب الاتفاق في يوليو 2023 لعامين، ليتم لاحقا تمديد عقده لعامين إضافيين، مع إمكان التجديد في 2027.

سلافن بيليتش - الفتح

تمسك الفتح بمدربه الكرواتي سلافن بيليتش بعد المستويات التي قدمها الفريق في دوري روشن السعودي الموسم الماضي.

ويعد بيليتش من المدربين المعروفين، إذ بدأ مسيرته التدريبية بفترتي معايشة مع آرسين فينجر المدرب التاريخي لآرسنال، والإيطالي مارشيلو ليبي، ثم تولى قيادة منتخب كرواتيا تحت 21 عاما، من 2004 - 2006.

كما نجح في قيادة منتخب بلاده الأول للدور ربع النهائي ليورو 2008، وانتهت مهمته في تدريب المنتخب عام 2012.

كوزمين كونترا - ضمك

جددت إدارة ضمك ثقتها بمدرب فارس الجنوب، الروماني كوزمين كونترا، بعد النتائج الإيجابية التي حققها في الموسم الماضي، لتقطع الطريق أمام الأندية التي كانت تخطط لكسب خدمات المدرب، الذي قاد فارس الجنوب إلى إنهاء دوري روشن السعودي الموسم الماضي في المركز الـ10، بـ41 نقطة.

وكان ضمك تعاقد مع المدرب الروماني في مارس 2023، بعد إقالته من الاتحاد.

ميتشيل - القادسية

يعد القادسية هو أكثر الأندية التي تنطبق عليها نظرية البقاء من أجل الاستقرار، في ظل انتعاش ميزانية فارس الشرقية، الصاعد حديثا لدوري روشن السعودي، بقيادة الإسباني ميتشيل جونزاليس، ما أسهم في إبرام كثير من الصفقات العالمية، أبرزها قائد ريال مدريد، ناتشو فيرنانديز، وبيير أوباميانج، وخوليان كوينونيس، وناهيتان نانديز، والحارس كوين كاستيلز.

ماتياس يايسله - الأهلي

يتصدر الألماني ماتياس يايسليه، المدير الفني للأهلي، قائمة أكثر مدرب قاد الفريق الكروي الأول بالنادي خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين في المواسم الـ8 الأخيرة، بالتساوي مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، وهي الفترة التي شهدت ابتعاد الفريق الأخضر عن منصات التتويج ومعانقة الذهب.

ويستعد الفريق في النمسا بكل قوة للدخول في غمار منافسات الموسم الذي يعلم جيدا المدرب ماتياس صعوبته، كون فريقه سينافس على 4 بطولات ستكون البداية في منتصف أغسطس المقبل.

فيتور بيريرا - الشباب

جدد نادي الشباب عقد مدرب الفريق الأول البرتغالي فيتور بيريرا لموسم واحد.

وقاد فيتور بيريرا فريق الشباب في الموسم الماضي خلال 15 مباراة في الموسم الماضي، وقد شهدت نتائج الفريق تحسنا كبيرا منذ تولي بيريرا دفة التدريب، إذ أنهى موسمه في المركز الـ8، بـ44 نقطة بعد أن في المركز قبل الأخير.