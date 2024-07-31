شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص كاحل طاهر محمد طاهر استعدادا لمواجهة البنك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يخضع طاهر محمد طاهر، لاعب النادى الأهلى، للفحص الطبى للوقوف على فرص مشاركته فى التدريبات الجماعية للمارد الأحمر، وذلك استعداداًَ لمواجهة البنك الأهلي.

ويواجه الأهلى نظيره البنك الأهلى فى التاسعة مساء الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى إن طاهر تعرض لإصابة بالتواء في كاحل القدم أثناء مشاركته في عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلي وبيراميدز، وفضّل الجهاز الفني والطبي استبداله ويحتاج لفترة تأهيل تصل أسبوعا، ولذلك غاب عن مواجهة المصري البورسعيدى وسيراميكا بالدوري المصري.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سيراميكا التى فاز فيها برباعية مقابل هدف لضمان تحقيق انتصار جديد على البنك ضمن خطة التتويج باللقب.

ويحتل الأهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 23 لقاء وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراتان، وسجل لاعبوه 65 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

وتعد مباراة الأهلى والبنك مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.