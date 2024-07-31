موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد فرنسا والقنوات الناقلة في أولمبياد باريس 2024

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره فرنسا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس 2024.

وكان منتخب مصر قد خسر من نظيره الدنمارك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات أولمبياد باريس 2024.

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وخسر منتخب مصر أمام الدنمارك بنتيجة 30-27، ليتلقى الفراعنة الهزيمة الأولى في أولمبياد باريس2024.

وافتتح منتخب مصر مشواره في أولمبياد باريس بالفوز على المجر في الجولة الأولى بنتيجة (35-32).

موعد مباراة مصر ضد فرنسا

وتنطلق مباراة مصر ضد فرنسا في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية لمنافسات كرة اليد، رفقة منتخبات فرنسا والدرنمارك والأرجنتين والنرويج والمجر.

وانطلقت منافسات أولمبياد باريس، يوم الجمعة الماضي 26 يوليو، وتختتم 11 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يصعد أصحاب أول أربعة مراكز في المجموعة، إلى دور ربع النهائي.