موعد مباراة مصر ضد باراجواي في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره باراجواي ضمن دور ربع نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 بعد التأهل أول مجموعته على حساب إسبانيا.

وتمكن المنتخب المصري الأوليمبي من الفوز على نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لأولمبياد باريس 2024.

وصعد منتخب مصر الأولمبي إلى دور ربع نهائي أولمبياد باريس بعد أن تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط.

بينما نجح منتخب باراجواي في التأهل بعد فوزه على غينيا بهدف دون رد كثاني مجموعته رفقة المنتخب اليابانى متصدر المجموعة.

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موعد مباراة مصر ضد باراجواي

ويواجه المنتخب الوطني نظيره منتخب باراجواي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة في مباراة مرتقبة بين المنتخبين.

ونجح المنتخب الوطني الأولمبي في الفوز بمباراتين بالمجموعات على حساب أوزباكستان وإسبانيا فيما تعادل في الافتتاحية أمام منتخب جمهورية الدومينيكان.