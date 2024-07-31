شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم فى الجولة 32 بدورى NILE والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل اليوم الأربعاء، منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة دوري NILE بمواجهتين مثيرتين، حيث يحل فريق إنبي ضيفاً على نظيره الاتحاد السكندري، بينما يواجه زد إف سي تحدياً قوياً عندما يستضيف مودرن سبورت.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وإنبي

في تمام التاسعة مساءً، يستضيف الاتحاد السكندري نظيره إنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد الإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز زعيم الثغر على نظيره البترولي بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة زد إف سي ومودرن سبورت

يستضيف ستاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساءً، مواجهة مثيرة لن تخلو من الندية والمتعة بين فريقي، زد إف سي ومودرن سبورت، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.

القناة الناقلة لمباريات الجولة 32 بالدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الجولة 32 بالدوري، في وجود باقة من أكبر المحللين الرياضيين.