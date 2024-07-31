الامارات | علي ضاوي.. بطل بناء أجسام يفوز ببطولتين خلال 24 ساعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح لاعب المنتخب الوطني لبناء الأجسام علي ضاوي أول لاعب مواطن يفوز بكأس بطل الأبطال في بطولتين مختلفتين، وينال ميداليتين ذهبيتين خلال 24 ساعة فقط، بعد أن شارك في بطولة الإمارات للمواطنين والمقيمين التي أشرف عليها اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وبطولة تحدي دبا كلاسيك، وأقيمتا في مركز الفجيرة الإبداعي، وذلك ضمن منافسات الفيزيك، ما يُعدُّ إنجازاً غير مسبوق للاعب مواطن في البطولات السابقة.

ولم تقتصر نجاحات علي ضاوي على ذلك، بل تمكن من إضافة إنجاز آخر عندما أصبح بحوزته 10 ألقاب لفئة «بطل الأبطال» على المستويين المحلي والدولي، منها في بطولة غرب آسيا وبطولة الخليج، إضافة إلى عدد كبير من الميداليات الملونة وأغلبها ذهبية.

وقال ضاوي لـ«الإمارات اليوم»: «سجلت في بطولتي الإمارات ودبا كلاسيك قادماً بشكل مباشر من مكان وظيفتي في ليوا، ونافست بقوة على اللقبين، واستفدت من جاهزيتي المستدامة على الرغم من مشاركة نخبة من اللاعبين».

وأوضح: «لا أتذكر أني فزت ببطولة سهلة، فكلها شهدت منافسات قوية جداً مع لاعبين يتمتعون بمكانة فنية وجسمانية كبيرة، لدرجة أنني كنت أفوز بفارق بسيط على المنافسين الآخرين ما يعكس صعوبة المنافسة على الألقاب».

وأضاف: «فزت بذهبيتي فئة 174 سنتيمتراً في بطولة الإمارات وبطولة تحدي دبا كلاسيك وهما بطولتان معروفتان بقيمتهما الفنية، وأعتز بذلك وأطمح في أن تشكلا دافعاً قوياً لي للمشاركة في بطولة غرب آسيا المقبلة في عُمان، وبطولة العالم في إسبانيا إذا سمحت لي الظروف».

وتابع: «أصبحت بناء الأجسام الإماراتية تتمتع بمكانة عالية دولياً وآسيوياً، بفضل التخطيط المثمر لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والبنى التحتية المميزة من صالات رياضية حديثة مهدت لاستضافة وتنظيم أفضل وأقوى البطولات الدولية، وكذلك بوجود رغبة الأبطال المميزين من مختلف دول العالم المشاركين في هذه البطولات، إذ أسهم كل ذلك في أن يتمتع اللاعب المواطن وكذلك المقيم في الإمارات بفرص ثمينة للاحتكاك والمنافسة القوية انعكستا على المستوى الجسماني للاعبين خصوصاً أن الإمارات تنظم نحو 10 بطولات بمستوى عالٍ حتى أن الجمهور يكاد لا يميّز بين المحلية والدولية لقوتها، خصوصاً بطولة تحدي دبا كلاسيك التي أتوقع أن تصبح إحدى أقوى البطولات عربياً وآسيوياً».

وأضاف «بناء الأجسام من أصعب الألعاب الرياضية من ناحية الإرهاق والضغط النفسي، فكلما شعرت بالارتياح تمكنت للوصول للجاهزية المطلوبة، ولو توافرت جميع سبل إعداد اللاعبين المعتادة لكانت الإنجازات أكبر وأكثر».

علي ضاوي:

. لا أتذكر أنني فزت ببطولة سهلة.. كلها شهدت منافسات قوية جداً مع لاعبين مميزين.

. أصبحت «بناء الأجسام» الإماراتية تتمتع بمكانة عالية دولياً وآسيوياً بفضل التخطيط المثمر.