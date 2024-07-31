"تحريض على الانسحاب".. عقوبات قوية على سيراميكا كليوباترا بسبب مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات مباراة الأهلي وسيراميكا المؤجلة من الجولة 19 في بطولة الدوري المصري وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وحقق الأهلي الفوز على سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس الإثنين.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

-توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 20 ألف جنيه وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة 6 دقائق في بداية الشوط الثاني من المباراة مما أدى إلى تأخر بدء الشوط الثاني.

-توقيع غرامة مالية على المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا قيمتها 20 ألف جنيه وذلك لما بدر منه في المؤتمر الصحفي.

-إيقاف خالد عبدالنبي أحمد الجرحاوي المدير الإداري لنادي سيراميكا كليوباترا لمدة مباراة واحدة وتوقيع غرامة عليه قيمتها 10 ألاف جنيه وذلك للطرد بعد المباراة للاعتراض على الحكم.

-توقيع غرامة مالية على نادي سيراميكا كليوباترا قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب الاعتراض الجماعي من الجهاز الفني والإداري على حكم المباراة مما أدى إلى تعطيل المباراة.

-توقيع غرامة مالية على نادي سيراميكا كليوباترا قيمتها 20 ألف جنيه وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة 6 دقائق في بداية الشوط الثاني من المباراة مما أدى إلى تأخر بدء الشوط الثاني.

-توقيع غرامة مالية على معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا وقيمتها 100 ألف جنيه وذلك للتحريض على سحب الفريق.

اقرأ أيضا:عشماوي ودينا مشرف يودعان منافسات أولمبياد باريس

تخطى صلاح.. سفيان رحيمي يحقق رقما تاريخيا في الأولمبياد