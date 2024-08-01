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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي بالدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستضيف الفريق الفريق الأول للنادي الأهلي، نظيره البنك الأهلي، اليوم الخميس في بطولة الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي والبنك الأهلي، اليوم الخميس، في التاسعة مساء، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ32 لبطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة.

ويبحث النادي الأهلي عن الاستمرار في سلسلة الانتصارات، والابتعاد بالصدارة والاقتراب من حصد لقب الدوري، بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة (1/4).

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 72 نقطة، بينما يحتل فريق البنك الأهلي المركز ال12 برصيد 34 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي

وتقرر أن تنقل مباراة الأهلي والبنك الأهلي، في التاسعة مساء اليوم الخميس، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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