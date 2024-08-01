ملخص فوز الأهلي اليوم على البنك في الدوري المصري (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

نجح الفريق الكروي بالنادي الأهلي في تحقيق فوزاً على نظيره البنك الأهلي بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعرض "الخليج 365" ملخص ما جاء في مباراة الأهلي والبنك اليوم:

الدقيقة 7: خطأ لـ رضا سليم من علي حدود منطقة الجزاء. الدقيقة 8 : وسام أبو علي يسجل الهدف الأول للأحمر من ضربة حرة.

الدقيقة 15: إسحاقو يعقوبو يسدد كرة داخل منطقة الجزاء. الدقيقة 30: محاولات من جانب لاعبي الفريقين ولكن دون خطورة.

الدقيقة 49: كارت أصفر لمدافع الأهلي رامي ربيعة.

الدقيقة 51: إنذار لصالح مدبولي.

الدقيقة 55: الأهلي يهدر هدفاً محققاً بعد تسديدة من وسام أبو علي.

الدقيقة 62: تسديدة صاروخية من جانب محمد هلال وتصدي رائع للشناوي.

الدقيقة 68: كولر يجري تبديلات بدخول كريم وليد وعمر كمال وخروج حسين الشحات وأكرم توفيق.

الدقيقة 74: إنذار لصالح محمد هلال.

الدقيقة 89: إنذار لصالح إسحاقو يعقوبو.

الدقيقة 92: كريم بامبو يسجل هدف التعادل للبنك.

الدقيقة 94 : الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.

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