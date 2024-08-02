شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس .. عزمى محيلبة ينهى اليوم الأول لمنافسات الإسكيت بتحقيق 71/75 طبق والان مع تفاصيل الخبر

حقق عزمى محيلبة لاعب منتخب الرماية 71 طبق من أصل 75 فى تصفيات اليوم الأول بمنافسات الاسكيت بأولمبياد باريس 2024 التى تستمر حتى يوم 11 أغسطس الجارى .

وشهدت الجولة الأولى تحقيق الرامي عزمى محيلبة 24/25 و الثانية 25/25 و الثالثة 22/25 ، ويتبقى الجولة الرابعة والخامسة غداً لتحديد المتأهل للنهائي.



عزمة محيلبة

وحقق إبراهيم كريم المركز الـ41 من أصل 44 فى منافسات الرماية 50 متر 3 أوضاع بأولمبياد باريس 2024.

ويشارك الاتحاد المصري للرماية بـ 11 لاعبًا ولاعبة وهم: عزمي محلبية، محمد حمدي، إبراهيم أحمد، عمر هشام، عمر خالد، ريماس وليد، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة، مي مجدي، نور عباس، وماجي مصطفى.

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك