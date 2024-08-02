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شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس .. عزمى محيلبة ينهى اليوم الأول لمنافسات الإسكيت بتحقيق 71/75 طبق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالجمعة، 02 أغسطس 2024 02:57 م
وشهدت الجولة الأولى تحقيق الرامي عزمى محيلبة 24/25 و الثانية 25/25 و الثالثة 22/25 ، ويتبقى الجولة الرابعة والخامسة غداً لتحديد المتأهل للنهائي.
عزمة محيلبة
وحقق إبراهيم كريم المركز الـ41 من أصل 44 فى منافسات الرماية 50 متر 3 أوضاع بأولمبياد باريس 2024.
وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك
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