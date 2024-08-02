شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أخر تطورات حل أزمة القيد في الزمالك وموقف الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

اقتربت أزمة القيد في نادى الزمالك من إسدال الستار على فصولها الأخيرة،خاصة بعدما نجح مسئولو القلعة البيضاء، في جدولة مستحقات المغربى خالد بوطيب،ليتسلم النادى الأبيض خطاب رفع القيد عن النادى في هذا الملف.

ويسلط الخليج 365 الضوء في سلسلة " س و ج" التي يقدمها بشكل يومى الضوء على أبرز ما وصلت إليه الأزمة..

س: ما الذى يعطل رفع القيد عن الزمالك بشكل نهائي؟

يتبقى على مسئولي الزمالك دفع مستحقات مساعدي المدرب البرتغالى فيريرا؛ من أجل حل أزمة القيد بشكل نهائي وإنقاذ الموسم الجديد بالتعاقد مع عدد من الصفقات السوبر في الميركاتو الصيفى المقبل.

س: ما هو المبلغ المستحق على الزمالك لمساعدى فيريرا؟

المستحقات بواقع 14 الف دولار لمساعد سابق في جهاز فيريرا اسمه دانييال جونزاليس وكان محلل أداء، والمساعد السابق أندريه أوليفيرا كان مخطط أحمال مع فيريرا، وله أيضا 14 ألف دولار، وكذلك مساعد في جهاز فيريرا اسمه روي أجواش له 12 الف دولار.

س: ما هو موقف الزمالك تجاه مستحقات مساعدى فيريرا؟

يسعى الزمالك لسداد المستحقات للمساعدين في أسرع وقت لتخفيف الأزمات المتعلقة بأزمة إيقاف القيد، بالإضافة إلى أن المبالغ المطلوبة للمساعدين ليست العقبة الكبرى في حل الأزمة.

س: هل تحرك الزمالك في ملف الصفقات الجديدة ؟

ج: يسير مسئولو نادى الزمالك في ملف التعاقد مع صفقات جديدة بشكل طبيعى،تحسباً لحل أزمة القيد في أي وقت حيث خاطب النادى الأبيض العديد من الأندية للتعاقد مع لاعبيها وعلى رأسهم يسرى وحيد لاعب طلائع الجيش الذى بات على بعد خطوات من الانضمام للقلعة البيضاء.

س: هل يتسبب باتشيكو في إيقاف القيد للزمالك؟

ج: قامت المحكمة الرياضية خلال الساعات الماضية بمد اجل الحكم في قضية مستحقات باتشيكو المدير الفنى السابق لنادى الزمالك الى جلسة يوم 31 أكتوبر.

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن مجلس الإدارة ينتظر الحكم في القضية ليحدد الخطوات الواجب اتخاذها خلال الفترة المقبلة، وفقا للحكم الصادر.