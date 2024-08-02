شكرا لقرائتكم خبر عن اللقب الثانى يراود أيمن الرمادى مع سيراميكا أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، عن تحقيق اللقب الثانى رفقة سيراميكا عندما يواجه طلائع الجيش في نهائي كأس رابطة الأندية المقرر لها الأربعاء المقبل.

ونجح أيمن الرمادى في تحقيق أول ألقابه مع سيراميكا، عندما فاز على المصرى البورسعيدى بأربعة أهداف مقابل هدف في نهائي كأس الرابطة الموسم الماضى، ويحلم بتكرر هذا الإنجاز هذا الموسم أمام الطلائع.

وطلب أيمن الرمادى من لاعبيه غلق صفحة بطولة الدورى والتركيز على نهائي كأس الرابطة، من أجل حصد اللقب للعام الثانى على التوالي وحجز مكانا في بطولة كأس السوبر المحلى لهذا الموسم.

وتعادل فريق سيراميكا مع المقاولون العرب بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت أمس الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من دورى nile.