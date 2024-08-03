شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال "غزال" الاهلى وفاركو يحتفل بعيد ميلاده الـ"33" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل عمرو جمال، مهاجم فاركو الحالى والأهلى السابق، اليوم السبت بعيد ميلاده الـ33، فهو من مواليد 3 أغسطس 1991.

لعب عمرو جمال 119 مباراة مع النادى الأهلى فى مختلف البطولات وسجل 35 هدفًا، حيث خاض 68 مباراة فى الدورى الممتاز، وسجل 18 هدفًا، بينما لعب 14 مباراة فى بطولة كأس مصر، وسجل 6 أهداف، ولعب 33 مباراة فى البطولات الإفريقية وسجل 11 هدفًا.

حقق "الغزال" لقب بطولة الدورى الممتاز 3 مرات مع الأهلى مواسم 2013 / 2014، 2015 / 2016، 2016 / 2017، ولقب كأس مصر، ولقب السوبر المصرى المصرى 2014 / 2015، ولقب بطولة دورى أبطال إفريقيا 2012 / 2013، وكأس السوبر الافريقى 2013 / 2014، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية 2014

لعب عمرو جمال معارًا مع فريق بيدفيست ويتس الجنوب إفريقى من أغسطس 2017 وحتى مارس 2018، وخاض مع الفريق 19 مباراة بواقع (1485 دقيقة لعب)، وسجل 5 أهداف وصنع هدف وحيد وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.

وتوج "الغزال" بكأس جنوب أفريقيا مع بيدفيست موسم 2017 / 2018، وحصل على جائزة أفضل لاعب بالبطولة

خاض عمرو جمال تجربة احترافية فى الدورى الفنلندى مع فريق هلسنكى فى الفترة من مارس إلى يوليو 2018، وشارك فى 15 مباراة مع الفريق الفنلندى، وسجل هدف وصنع هدف خلال (424 دقيقة لعب فعلية).

وانتقل عمرو جمال لصفوف طلائع الجيش منذ موسمين ليعود لدائرة التألق من جديد بعدما سجل 14 هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى فى 65 مباراة، ثم انتقل الغزال لصفوف فاركو ليشارك فى68 مباراة سجل 9 أهداف وصنع هدف.

وإجمالا شارك عمرو جمال فى 269 مباراة وسجل 59 هدفا وصنع 19 هدف وتوشارك مع منتخب مصر فى 19 مباراة دولية وسجل ثلاثة أهداف دولية.