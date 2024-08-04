تصرف مثير من محمد صلاح مع مدربة ليفربول.. شاهد

أثار النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل بعد أن مازح أحد أعضاء الجهاز الفني في “الريدز”.

وحقق ليفربول، الفوز بنتيجة 3-0 على مانشستر يونايتد، في ختام استعدادات الفريقين لبداية الموسم الكروي الجديد.

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وقام محمد صلاح، بمداعبة مدربة اللياقة البدنية في ليفربول، حيث أزاح جزء من شعرها وسط ضحكات مقاعد البدلاء في الريدز.

الجدير بالذكر أن ليفربول، يخوص حاليًا جولة تحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار الإعداد للموسم المقبل (2024-2025).

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة.

وينتهي عقد محمد صلاح رفقة فريق ليفربول في يونيو 2025، ولم تحسم مفاوضات تجديد عقده حتى الآن.