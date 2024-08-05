شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يقبل استقالة عماد النحاس بعد الهزيمة من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الجهاز الفني للمقاولون العرب ، بقيادة عماد النحاس، باستقالته من تدريب الفريق بعد الهزيمة التي تلقاها النادي برباعية أمام الأهلي فى الجولة 23 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري والتي جمعت الفريقين أمس.

وكشف مصدر بالجهاز الفني، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن الجهاز بالكامل تقدم باستقالته،وأن إدارة المقاولون قبلت الاستقالة.

وهبط فريق المقاولون العرب، إكلينيكياً إلى دوري المحترفين للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها ذئاب الجبل أمام الأهلي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 والمؤجلة من الدوري.

ويتبقى لذئاب الجبل مباراتين فقط في الدوري، أمام الإسماعيلي والجونة، في حال الفوز بهما لن يتخطى حاجز الـ 31 نقطة، وهو نفس رصيد فريق فاركو في الوقت الحالي، حيث يصب فارق الأهداف في مصلحة الفريق البرتقالي.

ويحتاج المقاولون العرب إلى تعثر فاركو بالهزيمة في آخر مباراتين، وتوقف رصيده عند النقطة 31، بالإضافة إلى فوز المقاولون بآخر مباراتين بشرط أن يقلص فارق الأهداف مع فاركو الذي يصب في صالح فاركو، في ظل التساوي في المواجهات المباشرة بين الفريقين بعدما انتهت مباراتيهما بالتعادل الإيجابي 1/1.

ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول الدوري برصيد 25 نقطة بعدما خاض 32 مباراة، سجل خلالها المقاولون 31 هدفاً واستقبل 55.