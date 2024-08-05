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ظهور مفاجئ لـ هالاند رفقة رونالدو في تدريبات النصر.. هل ينضم إلى الدوري السعودي؟

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رونالدو - هالاند

رونالدو - هالاند

ظهر النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في تدريبات نادي النصر السعودي، خلال معسكر “العالمي” في الإسبانيا.

وأثارت صور هالاند مع لاعبي النصر، جدل واسع بالوسط الرياضي، خاصة مع تساءل العديد من الجماهير عن إمكانية تفاوض العالمي مع اللاعب النرويجي.

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وقام هالاند، لاعب بزيارة معسكر النصر، التدريبي، والتقط عددًا من الصور مع لاعبي “العالمي” على رأسهم البرتغالي ، والذي انضم إلى تدريبات العالمي مؤخرا بعد نهاية عطلته.

 

الجدير بالذكر أن النصر سينهي معسكره في إسبانيا يوم الخميس المقبل، بعد ودية ألميريا، على أن يعود إلى المملكة لخوض منافسات كأس السوبر السعودي.

وأبرم نادي النصر، صفقة وحيدة خلال الفترة الأخيرة، بالتعاقد مع بينتو ماثيوس قادما من أتلتيكو بارانينسي، وذلك من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى بداية من الموسم المقبل.

ويجذب الدوري السعودي العديد من لاعبي كرة القدم حول العالم، حيث يضم دوري روشن، عددًا من اللاعبين البارزين، أبرزهم؛ كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، رياض محرز، نجولو كانتي، بروزوفيتش، فرمينيو، .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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