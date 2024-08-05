ظهور مفاجئ لـ هالاند رفقة رونالدو في تدريبات النصر.. هل ينضم إلى الدوري السعودي؟

ظهر النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في تدريبات نادي النصر السعودي، خلال معسكر “العالمي” في الإسبانيا.

وأثارت صور هالاند مع لاعبي النصر، جدل واسع بالوسط الرياضي، خاصة مع تساءل العديد من الجماهير عن إمكانية تفاوض العالمي مع اللاعب النرويجي.

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وقام هالاند، لاعب بزيارة معسكر النصر، التدريبي، والتقط عددًا من الصور مع لاعبي “العالمي” على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي انضم إلى تدريبات العالمي مؤخرا بعد نهاية عطلته.

الجدير بالذكر أن النصر سينهي معسكره في إسبانيا يوم الخميس المقبل، بعد ودية ألميريا، على أن يعود إلى المملكة لخوض منافسات كأس السوبر السعودي.

وأبرم نادي النصر، صفقة وحيدة خلال الفترة الأخيرة، بالتعاقد مع بينتو ماثيوس قادما من أتلتيكو بارانينسي، وذلك من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى بداية من الموسم المقبل.

ويجذب الدوري السعودي العديد من لاعبي كرة القدم حول العالم، حيث يضم دوري روشن، عددًا من اللاعبين البارزين، أبرزهم؛ كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، رياض محرز، نجولو كانتي، بروزوفيتش، فرمينيو، نيمار.