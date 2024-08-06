الامارات | 36 حكماً ومساعداً يلتحقون بمعسكر تركيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التحق 36 حكماً ومساعداً يُديرون مسابقتي دوري الدرجة الأولى ودوري المحترفين تحت 23 سنة، بمعسكر الحكام الحالي في مدينة إزميت التركية، الذي يُقام في الفترة من الرابع إلى الـ15 من أغسطس، تحضيراً للموسم الرياضي المقبل 2024 – 2025.

ويتضمن برنامج معسكر المجموعة الثانية للحكام محاضرات فنية وتطبيقات بدنية على فترتين صباحية ومسائية، بالإضافة لحالات تقنية حكم الفيديو، إذ تسعى إدارة الحكام في اتحاد الكرة من خلالها لزيادة خبرات حكام المجموعة الثانية للاستعانة بهم خلال الفترة المقبلة في مسابقاتنا المحلية التي تطبق فيها هذه التقنية.

وكان حكام المجموعة الأولى التي ضمت 47 حكماً وثماني حكمات قد اختتموا السبت الماضي الفترة الأولى من المعسكر الخارجي في تركيا، الذي قُدمت فيه محاضرات نظرية وتطبيقية على مدار 14 يوماً.