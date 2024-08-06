تيري هنري: لا أصدق ما حدث أمام منتخب مصر.. وأعيش حلما جميلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعرب تيري هنري المدير الفني لمنتخب فرنسا الأولمبي عن سعادته الشديدة من تأهل بلاده إلى المباراة النهائية والمنافسة على الميدالية الذهبية لأولمبياد باريس 2024 على حساب مصر.

وقال هنري في تصريحات عبر صحيفة عبر "لوباريزيان" الفرنسية: "أعيش حلمًا الآن ولا أريد أن أستيقظ، لأني لا أصدق وما وصلنا إليه لم يكن سهلا على الإطلاق، وأريد أن أرفع قبعتي لمصر احترامًا لهم، لأن الأمر لم يكن سهلًا".

وأضاف: "الجميع يعلم جيدًا مدى صعوبة المباريات النهائية ضد إسبانيا سواء بالنسبة للرجال أو النساء، فإنهم غالبًا ما يصلون إلى النهائي".

وأتم تصريحاته: "أعتقد أن الأمر متروك لنا حاليا، لنرى ما يمكننا القيام به، وأعلم جيدا أن القادم أكثر صعوبة في المباراة النهائية".

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