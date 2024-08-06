الامارات | نشطاء يستهدفون قصر ميسي الفخم في جزيرة إسبانية.. فيديو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام نشطاء بيئيون اليوم الثلاثاء، برش قصر فخم يملكه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في جزيرة إيبيزا الإسبانية، بالطلاء، بدافع تسليط الضوء على "مسؤولية الأغنياء عن أزمة المناخ".

ويملك ميسي قصرا ضخما في جزيرة إيبيزا قيمته تتجاوز 11 مليون يورو، لكنه لا يقيم فيه حاليا حيث يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتقاله إلى نادي إنتر ميامي.

وبث نشطاء من مجموعة "فوتورو فيجيتال" شريط فيديو يظهر شخصين يقفان أمام القصر على الساحل الغربي لإيبيزا ويحملان لافتة كتب عليها "ساعدوا الكوكب، اقضوا على الأغنياء، الغوا الشرطة".

وقام النشطاء برش الواجهة البيضاء للمبنى بالطلاء الأحمر والأسود.

وقالت المجموعة في بيان إنها تريد إظهار "مسؤولية الأغنياء عن أزمة المناخ" من خلال استهداف القصر مشيرة إلى إنه "بناء غير قانوني".

واستشهد "فوتورو فيجيتال" بتقرير منظمة "أوكسفام" عام 2023 الذي وجد أن أغنى واحد في المئة من سكان العالم ولَّدوا نفس الكمية من انبعاثات الكربون عام 2019 التي ولدها أفقر ثلثي البشرية، علماً أن المجتمعات الأكثر ضعفا هي التي تعاني من "التداعيات الاسوأ" لهذه الأزمة.