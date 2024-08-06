الامارات | وست هام يتعاقد مع الأرجنتيني الدولي رودريغيس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل نادي وست هام الإنجليزي على خدمات لاعب الوسط الأرجنتيني الدولي غيدو رودريغيس، ليكون سادس تعاقداته في سوق الانتقالات الصيفي، وفقاً لما أعلنه النادي في بيانٍ.

وكان اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً والمُتوّج بكأس العالم 2022 وكوبا أميركا 2021 و2024، متوفراً في سوق الانتقالات بشكل مجاني بعد انتهاء عقده مع نادي ريال بيتيس الإسباني.

ولعب رودريغيس في الأعوام الأربعة ونصف الأخيرة في إسبانيا حيث كان من اللاعبين المفاتيح بالنسبة للفريق الأندلسي الذي بلغ البطولات الأوروبية في المواسم الأربعة الأخيرة.

وقال اللاعب في البيان "أشعر أن اللعب في الدوري الإنجليزي هو حلم كل لاعبي كرة القدم، كنت متحمّساً للغاية عندما سمعت أن وست هام مهتمّاً بالحصول على خدماتي".

وتابع "سأضيف الخبرة إلى الفريق، ورغم إدراكي أن الدوري الإنجليزي بدنيّ للغاية، فأنا مستعد للعمل بجدّ للتأكد من أنني على مستوى المهمة". وأضاف وست هام المهاجم الألماني الدولي نيكلاس فولكروغ، الجناحين الهولندي كريسنسيو سامرفيل والبرازيلي لويس غيليرمي والمدافع ماكس كيلمان إلى صفوف الفريق في موسمه الأول تحت قيادة المدرب الإسباني خولن لوبيتيغي.

وقال المدير التقني تيم شتايدن إن توقيع رودريغيس كان "بيان نوايا" في سعيهم إلى تحسين المركز التاسع الذي احتله الفريق في الدوري الإنكليزي الموسم الماضي.

وأضاف شتايدن "يُعتبر تعاقد النادي مع لاعبين من نوعية غيدو لحظة كبيرة لوست هام يونايتد. إنه لاعب أُعجبت به منذ فترة طويلة، ولا يمكننا أن نكون أكثر سعادةً لإتمام صفقة إحضاره إلى شرق لندن".