الامارات | موعد مباراة مصر والمغرب التاريخية في أولمبياد باريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب المنتخبان المغربي والمصري موعدا ناريا على برونزية تاريخية في مسابقة كرة القدم بعد توقف مشوارهما الرائع في دور الأربعة إثر خروجهما مرفوعي الرأس بخسارتين أمام إسبانيا 1-2 وفرنسا المصيفة 1-3 بعد التمديد تواليا.

وكان كلا المنتخبين قد فرط في تقدمه بهدف وخرج منهزما وتبقى لهما فرصة تتويج مشاركتهما بميدالية تاريخية عندما يلتقيان الخميس المقبل على ملعب لابوجوار في نانت في مباراة تحديد المركز الثالث.

ولم يكن حال المنتخب الأولمبي المغربي أفضل من "أسود الأطلس" الذي حققوا إنجاز دور الاربعة للمرة الاولى في تاريخهم في مونديال قطر 2022 قبل أن يخسروا أمام فرنسا في نصف النهائي وينهوه في المركز الرابع.

في المقابل، لم تكن الثالثة ثابتة بالنسبة الى الفراعنة فخرجوا من نصف النهائي للمرة الثالثة بعد عامي 1928 و1964 عندما حلوا في المركز الرابع.

موعد مباراة مصر والمغرب بتوقيت الإمارات

الخميس: 8\8\2024

الساعة 7:00 مساء