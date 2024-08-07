للتاريخ.. الجزائرية إيمان خليف تتأهل لنهائي الملاكمة بأولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تأهلت اللاعبة الجزائرية، إيمان خليف، إلى المباراة النهائية من منافسات الملاكمة وزن 66 كيلو في أولمبياد باريس 2024.

وجاء ذلك التأهل عقب الفوز على التايلاندية جانجام سوانافينج بنتيجة 5-0 في نصف النهائي.

وتخوض البطلة الجزائرية المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل الموافق 9 أغسطس، في تمام الساعة 11.51 مساء بتوقيت مصر.

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