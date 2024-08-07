"من الشارع للأولمبي".. أين محمد داوود الهداف التاريخي لدوري المظاليم حاليا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

قبل ثلاث سنوات كان محمد داوود الهداف التاريخي لدوري الدرجة الثانية في مصر، أو كما يطلق عليه دوري المظاليم، بلا مأوى في أحد شوارع الإسكندرية، لا يمتلك منزلا للعيش فيه.

وبتاريخ 27 فبراير 2021، نُشر مقطع فيديو له وهو يروي حكايته، عبر برنامج اللعيب على قناة إم بي سي مصر، وقال داوود آنذاك، إنه صعد مع أكثر من فريق إلى الدوري الممتاز.

وأوضح: "صعدت مع النادي الأولمبي مرتين والحرس مرة والجونة، وأحرزت 288 هدفا، ولا يوجد مكان أعيش فيه، استضافني بعض الأصدقاء في أحد محال البقالة، وأنام على الكنبة "ومش لاقي أكل".

وأعاد الحساب الرسمي لمهيب عبدالهادي مقدم برنامج "اللعيب" على موقع "فيسبوك"، نشر مقطع الفيديو، بتعليق: "محمد داوود الهداف التاريخي للممتاز ب: مش لاقي أكل وينام على كنبة".

وعلق داوود، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على إعادة نشر مقطع الفيديو، وقال: "لا أعلم لماذا يذاع مرة أخرى، لكن حاليا أنا مدير فني في الأولمبي مواليد 2016 و2017، والفيديو باين أنه قديم وظاهر أنا لابسه ايه، الحمدلله على كل شئ ربنا كبير".

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