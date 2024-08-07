شكرا لقرائتكم خبر عن غداً استكمال المباريات المؤجلة بالدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل غداً الخميس المباريات المؤجلة في الدوري المصري والتي وصلت لمراحلها الحاسمة حيث يواجه الأهلى نظيره سموحة باستاد برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري.



ويعكف مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على دراسة مباريات سموحة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق السكندري بحثاً عن تحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية.



ويحتاج الاهلى للتعادل مع سموحة بأى نتيجة لإعلان تتويجه بطلا للدوري المصري بشكل رسمي.

مواعيد المباريات المؤجلة في الدوري المصري



الخميس 8 أغسطس

سموحة& الاهلى..9 مساء

زد اف سى & الزمالك..9 مساء



الاحد 11 أغسطس

الاهلى & زد اف سى ..9 مساء

ترتيب المربع الذهبى الدوري المصري:



الاهلى 78 نقطة من 30 مباراة

بيراميدز 73 نقطة من 32 مباراة

المصري 52 نقطة من 32 مباراة

الزمالك 52 نقطة من 31 مباراة

هدافى الدوري المصري



1_ وسام أبو على ، الاهلى، 18 هدف

2_ مايلى ، بيراميدز ، 14 هدف

3_حسام أشرف، بلدية المحلة، 14 هدف

4- مابولولو، الاتحاد السكندري، 11 هدف

5_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 11 هدف

6_ صديق اوجولا ، سموحة ، 11 هدف

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.