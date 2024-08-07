تطورات مفاوضات الاهلي السعودي مع نجم توتنهام

أفادت تقارير صحفية، مساء اليوم الأربعاء، عن مفاجأة بخصوص مفاوضات النادي الأهلي السعودي مع البرازيلي ريتشارليسون مهاجم توتنهام الإنجليزي.

وأكد الصحفي الموثوق باول أوكيفي، أن مصدر مسؤول من داخل توتنهام أكد على عدم نية ريتشارليسون في الرحيل.

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وارتبط اسم المهاجم البرازيلي ريتشارليسون، بصفقات أهلي جدة في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفاد المصدر أن المهاجم البرازيلي ريتشارليسون لا يريد الرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي، والفريق يريد ضم سولانكي من أجل المزيد من العمق الهجومي في الموسم الكروي الجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بمدينة أبها.