الامارات | 5 لقطات مثيرة لن ينساها شباب الأهلي في أول مباراة بقيادة سوزا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق شباب الأهلي فوزاً كبيراً بتغلبه على سباهان أصفهان الإيراني بأربعة أهداف مقابل هدف، أول من أمس، في المرحلة الأولى من الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، ليقطع الفريق خطوة مهمة نحو التأهل إلى دور المجموعات، حيث سيلتقي مع الغرافة القطري في الدوحة، الثلاثاء المقبل.

وجاء الانتصار الذي حققه «فرسان دبي» رائعاً، إذ خاض الفريق مباراة صعبة شهدت خمس لقطات مثيرة لن ينساها محبو النادي، في أول مباراة يقودها المدرب البرتغالي باولو سوزا. وتعد اللقطة الأولى هي البصمة الواضحة من جانب المدرب الجديد، وقيادته الفريق لتحقيق «ريمونتادا» رائعة، بعدما تأخر بهدف في الشوط الأول، قبل أن يقلب الطاولة على صاحب الأرض بالتبديلات المؤثرة التي أجراها في الشوط الثاني، بنزول فيدريكو كارتابيا وسردار أزمون وحارب سهيل، بدلاً من كوان سانتوس وعيد خميس وماتيوس ليما، حيث تألق الثلاثي بشكل لافت، قبل أن يواصل المدرب البرتغالي بصماته في الشوطين الإضافيين بنزول يوري سيزار الذي أحرز الهدف الثالث.

أما اللقطة الثانية فهي دخول النجم الإيراني سردار أزمون قلوب جمهور شباب الأهلي من أول مباراة يشارك فيها، بعد أن أحرز هدف التعادل من أول لمسة فور دخوله في الدقيقة 60، ليؤكد أنه من أهم صفقات دوري المحترفين في الموسم المقبل.

وفي المقابل دخل شباب الأهلي تاريخ البطولة، بعدما أصبح أول فريق يحقق الفوز في دوري أبطال آسيا للنخبة بنظامها الجديد الذي ينطلق في الموسم الحالي.

من جهته، يعد حارس المرمى حسن حمزة «نقطة التحول» في المباراة، رغم دخول مرماه هدفاً سهلاً في الشوط الأول، لكن حارس مرمى شباب الأهلي تصدى لكرة إعجازية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من انفراد تام أمام المرمى، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، ويحصل «فرسان دبي» على فرصة التفوق بدنياً على لاعبي سباهان، ويحقق نتائج في الشوطين الإضافيين.

وأخيراً اللقطة الخامسة وهي أن شباب الأهلي حقق أكبر انتصار في تاريخ أندية الإمارات على فريق إيراني في ملعبه، حيث إن العين كان قد فاز على ذوب آهن بثلاثة أهداف دون رد في نسخة 2017، قبل أن يسجل «فرسان دبي» اسمه بانتصار تاريخي غير مسبوق.

اللقطات الـ 5

1- تبديلات مؤثرة قادت الفريق إلى «ريمونتادا» رائعة.

2- أول هدف للاعب سردار أزمون.

3- أول فريق يحقق فوزاً في دوري أبطال آسيا للنخبة.

4- حسن حمزة «نقطة التحول».

5- أكبر انتصار لنادٍ إماراتي في إيران.

شباب الأهلي يغازل نجم وست هام

قالت وسائل إعلام فرنسية، إن شباب الأهلي اقترب من إبرام صفقة قوية من «البريميير ليغ» خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكرت صحيفة «فووت ميركاتو» أن النادي الإماراتي يتصدر سباق التعاقد مع لاعب وست هام، كورت زوما.

وأضافت: «شباب الأهلي يضغط بقوة لإتمام صفقة التعاقد مع مدافع وست هام، وسط منافسة قوية من أندية دوري روشن السعودي».

وتابعت: «الدولي الفرنسي لديه فرصة كبيرة لمغادرة الدوري الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية».

وأكدت الصحفية أن «اللاعب البالغ 29 عاماً قدّم مستويات رائعة مع (الهامرز) في الموسم الماضي، حيث شارك في 33 مباراة، لكنه قد لا يواجه صعوبة في الرحيل عن النادي اللندني الذي لن يمانع في الاستغناء عن خدماته».