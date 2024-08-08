تغيير مفاجئ في حكم مباراة الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي ويونايتد

اضطر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى تغيير الحكم المعين لإدارة مباراة الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والتي ستقام يوم السبت القادم.

كان من المقرر أن يقود المباراة الحكم جون بروكس، إلا أنه تعرض لإصابة أبعدته عن المواجهة. وبناء عليه، عين الاتحاد الإنجليزي الحكم جاريد جيليت لإدارة اللقاء بدلاً منه.

جيليت كان الحكم الرابع للمباراة، وتمت ترقيته الآن لقيادة المباراة. وسيكون سام باروت الحكم الرابع، بينما سيكون أدريان هولمز ونيك جرينهالج مساعدين لجيليت.

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وستكون مسؤولية حكم الفيديو المساعد “الفار” على عاتق بيتر بانكس بمساعدة سيان ماسي إليس وتيم روبنسون.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي في نهائي درع الاتحاد الخيرية يوم السبت المقبل، حيث تقام المواجهة بين بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتوج مانشستر سيتي ببطولة الدوري في الموسم الماضي، بينما توج جاره يونايتد ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.