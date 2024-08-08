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المنتخب الأولمبي ضد المغرب.. إصابة زيزو واستبداله بـ ميسي في الدقائق الأولي (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

اشتكي أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك والمنتخب الأولمبي من الإصابة بعد مرور 10 دقائق من مواجهة الفراعنة أمام المغرب والتي تجمعهما حالياً على ملعب لا البوجوار لتحديد المركز الثالث وصاحب الميدالية الأولمبية باريس 2024.

وفي الدقيقة 11 سقط زيزو على أرضية الملعب مع دخول الجهاز الطبي، ليتم استبداله في الدقيقة 12 بمشاركة مصطفي سعد .

وبدأ الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم الدبيس - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد شحاتة.

خط الوسط: محمد النني - أحمد نبيل "كوكا" - محمود صابر.

خط الهجوم: إبراهيم عادل - أسامة فيصل - أحمد سيد "زيزو".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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