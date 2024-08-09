الامارات | 5 مشاهد أذهلت جمهور أولمبياد باريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» مشاهد أدهشت الجمهور، سواء من متابعي المنافسات التي استضافتها العاصمة الفرنسية، أو عبر شاشات التلفزيون، حيث برز من ضمنها خمس لحظات لا تُنسى قدمها نجوم ورياضيون، في الألعاب المختلفة، أبرزها ظهور احتفالية النجم كريستيانو رونالدو الشهيرة، رغم عدم مشاركة أسطورة كرة القدم البرتغالية في الدورة.

كما سطرت دموع الفرح عناوين «المجد الأولمبي» في مراسم التتويج التي تفاعل معها الجمهور حول العالم، ومنها بكاء أسطورة التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المتوّج بالميدالية الذهبية في منافسات الفردي، بينما شهدت مراسم التتويج بالمجد الأولمبي لحظات خالدة في تاريخ الرياضيين، كانت نجمتها الصينية هوانغ ياتشيونع التي شغلت وسائل الإعلام، بعدما تلقت عرض زواج رومانسياً بعد فوزها مباشرة بذهبية منافسات «تنس الريشة» المختلط.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز خمسة مشاهد أذهلت جمهور «أولمبياد باريس 2024» كالتالي: