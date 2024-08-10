موعد مباراة مانشستر سيتي ضد اليونايتد في كأس الدرع الخيرية والقنوات الناقلة والمعلق

نقدم لكم موعد مباراة الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي ضد نظيره مانشستر يونايتد في قمة نهائي كأس الدرع الخيرية 2024.

وسيلاقي فريق مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي مساء الليلة في نهائي كأس الدرع الخيرية والتي تسبق انطلاق موسم 2024/25 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة السيتي ضد اليونايتد في كأس الدرع الخيرية

ستنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وستقام مباراة كأس الدرع الخيرية، 2024، على ملعب “ويمبلي”.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

ستُذاع المباراة بين الفريقين عبر قناة beIN Sports HD 1.

وتم اسناد مهمة التعليق على مباراة نهائي كأس الدرع الخيرية للمعلق الرياضي حسن العيدروس.

وتأهل السيتي للمباراة النهائية بعدما نجح في تحقيق الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي، بعد صراع درامي مع آرسنال حتى الرمق الأخير.

فيما نجح مانشستر يونايتد في خوض المباراة النهائية بعدما توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، والذي حققه على حساب جاره مانشستر سيتي.

تشكيل السيتي المتوقع ضد اليونايتد

حراسة المرمى: شتيفان أورتيجا.

خط الدفاع: جفارديول – جون ستونز – اكانجي – ريكو لويس.

الوسط: كوفاسيتش – رودري – سيلفا.

الهجوم: جيريليتش – هالاند – فودين.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام السيتي

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: هاري أماس – ليساندرو مارتينيز – كاسيميرو – ديوغو دالوت.

الوسط: كريستيان إريكسن – برونو فيرنانديز – أليخاندرو جارناتشو.

الهجوم: جادون سانشو – أماد ديالو_ ماركوس راشفورد.