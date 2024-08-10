شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي أمام زد إف سى في الدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الجهاز الفني للنادى الاهلى اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة زد إف سى فى الدوري المصري، بعدما حسم تتويجه بالبطولة قبل 3 مباريات من نهاية مشواره بالبطولة المحلية.

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي، كما حقق 20 فوزا متتاليا.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة بـ3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

ووصل الأهلي خلال هذا الموسم إلى 20 انتصارا متتاليا، محطما أطول سلسلة انتصارات للبرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق السابق (17 انتصارا) موسم 2004-2005.

موعد مباراة الأهلى أمام زد اف سى فى الدوري

يواجه الأهلى نظيره زد اف سى في التاسعة مساء غد، الأحد باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الأهلى وزد إف سى في الدوري

ويحتل الأهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 81 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 26 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 71 هدفا وتلقت شباكه 24 .

فيما يحتل زد اف سى المركز السابع برصيد 47 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 11 مواجهة وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 44 هدف وتلقت شباكه 31 هدف.

نتيجة آخر ظهور للأهلى وزد إف سى الدوري

فاز الأهلى على سموحة بهدف دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما خسر زد إاف سى من الزمالك بهدف دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وزد اف سى فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وزد اف سى في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.