موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في كأس الدرع الخيرية والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

تقام مباراة كأس الدرع الخيرية 2024، بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، اليوم السبت 10 أغسطس، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

ويخوض مانشستر سيتي مباراة كأس الدرع الخيرية، باعتباره بطلا للدوري الإنجليزي الموسم الماضي، فيما يخوض مانشستر يونايتد اللقاء، باعتباره بطلاً لكأس الاتحاد الإنجليزي، الذي حصده على حساب الأول.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في كأس الدرع الخيرية

تنطلق مباراة سيتي ويونايتد في كأس الدرع الخيرية، في الخامسة مساء اليوم السبت، ويستضيف ملعب ويمبلي اللقاء.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

تنقل مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، على قناة beIN Sports HD 1، ويعلق على اللقاء حسن العيدروس.